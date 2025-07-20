Anadolu 18. Aile Mahkemesi, cuma günü verdiği karar ile 88 yaşındaki İş insanı İnan Kıraç'ın geçtiğimiz yıl Emine Alangoya ile yaptığı evliliği iptal etti.

İnan Kıraç ve Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek söz konusu evliliğin iptalini yargıya taşımış ve Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç'ı muayenesinin ardından verdiği demans raporuyla birlikte süreç yeni bir aşamaya taşınmıştı.

Kıraç'a iki farklı vasi atanırken, taraflar arasında yaşanan gerginliklerin sonucunda cuma günü itibarıyla olaylı evlilik resmen sona ermiş oldu. Mahkemenin aldığı karar, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding için de oldukça kritik bir önem taşıyor.

KOÇ HOLDİNG'DE HİSSE DAĞILIMI DEĞİŞECEK



Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç 2020 yılında hayatını kaybettiğinde, geride Koç Holding'e ait 12,97 hissesi bulunuyordu. Söz konusu hisseler, Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç arasında eşit şekilde bölüştürüldü.

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın 2024 yılında Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, bu nedenle Koç Holding'in geleceği açısından da oldukça önem taşımakta. Normal şartlar altında İnan Kıraç'ın vefatıyla birlikte söz konusu paylar için tek hissedar konumunda olacak kişi İpek Kıraç olsa da, yapılan evlilikle birlikte Kıraç'ın hisseleri üzerinde Emine Alangoya'nın da pay sahibi olma imkanı ortaya çıkmıştı.

Evliliğin iptaliyle birlikte Suna Kıraç'tan İnan Kıraç'a devredilen hisseler üzerinde tek mirasçı yeniden İpek Kıraç haline geldi.



Suna Kıraç'ın vefatından önce Koç Holding'deki hisse payı yalnızca yüzde 3,54 olan İpek Kıraç, annesinden aldığı hisselerle birlikte şu anda şirketteki en güçlü isimler arasında yer alıyor. Kıraç'ın, babası İnan Kıraç'ın hisselerinin de tek mirasçısı haline gelmesi, gelecekte Koç Holding'in en yüksek hisseye sahip ismi olacağı anlamına geliyor.