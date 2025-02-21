Ankara 4. İş Mahkemesi, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın (Sağlık-İş) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 21. Olağan Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle genel kurulu iptal etti. Mahkeme, yeni bir seçim yapılana kadar sendikaya 3 kayyum atanmasına karar verdi.

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararının kesin nitelikte olmadığını ve henüz İstinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmadığını belirtti. Toy, kararın hukuka aykırı olduğunu ve sendika olarak tüm yasal yollarla mücadele edeceklerini ifade etti. Ayrıca, kararın İstinaf ve temyiz aşamalarında iptal edileceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Hakan Toy açıklamasında, "Sözde sendikamız üyesi görünmesine rağmen her fırsatta sendikamız aleyhine faaliyette bulunan kişiler tarafından açılan dava sonucu, genel kurulumuzun iptaline karar verilmiştir. Bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz ve tüm yasal yollarla karşı duracağız," dedi.

Sendikanın, genel kurul iptalini gerektirecek bir durum olmadığına inandıklarını belirten Toy, gayri ahlaki ilişkilerle sendikayı yıpratmaya çalışanlarla mücadelenin süreceğini ve üyelerinin hakları için emeğin yanında duracaklarını ifade etti.