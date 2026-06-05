Boşanma süreçleri kadar sonrasında yaşadıkları hukuki mücadeleyle de gündemden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde dikkat çeken bir karar çıktı. İtalya'da devam eden nafaka davasında mahkeme, Wanda Nara'nın talep ettiği aylık 250 bin euroluk geçici nafaka isteğini uygun bulmadı. Karar, Arjantinli futbolcu lehine sonuçlandı.

250 BİN EURO'LUK NAFAKA TALEBİ REDDEDİLDİ

10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda resmen sonlandıran Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki hukuki süreç devam ediyor.

Daha önce çocukların giderleri, faizler ve çeşitli yargılama masrafları kapsamında Icardi'nin ödeme yapmasına karar verilmişti. Ancak yıldız futbolcu söz konusu karara itiraz ederek dosyanın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Milano'da görülen son duruşmada mahkeme, Wanda Nara'nın aylık 250 bin euro tutarındaki geçici nafaka talebini reddetti.

MAHKEME MALİ DURUMU DİKKATE ALDI

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre kararın verilmesinde Wanda Nara'nın ekonomik durumu etkili oldu. Mahkeme, Nara'nın mevcut gelirleri ve mali imkanlarının yaşam standartlarını sürdürebilecek seviyede olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle Mauro Icardi'nin talep edilen nafakayı ödemesine gerek olmadığına hükmedildi.