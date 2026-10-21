İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, “Gürlek’in 16 taşınmazı bulunduğu” iddiası nedeniyle karşılıklı açtığı manevi tazminat davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Gürlek’in açtığı asıl davayı kısmen kabul ederek, Özel’in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi. Karar, istinaf ve Yargıtay aşamalarından sonra kesinleşecek. Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, davaya bakan mahkemenin aktif ve pasif tapu kayıtlarının sorgulanması talebini kabul etmediğini, yargılamanın eksik tamamlandığını söyledi. ‘ZIMNEN KABUL ETTİ’ Özgür Özel de şunları söyledi: “Akın Gürlek’in avukatlarının tapuların istenmesine karşı çıkması ve hakimin baskı altında tabii Adalet Bakanı davası karar vermesiyle tapuların gerçekliği zımnen kabul edilmiştir. Gerçek olmasa açıklardı.” BELÇİKA’DA TOPLANTIYA KATILDILAR Adelet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’la Belçika’da Üçlü Bakanlar zirvesine katıldılar.

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