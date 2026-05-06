Rusya'da mahkeme, ülkenin en büyük tarım holdinglerinden biri olan Rusagro'nun kontrolünü devlete devretti. Holdingin kurucusu Vadim Moşkoviç’in varlıklarına el konulması talebini kısmen kabul eden yargı, şirketin kayıtlı sermayesinin yüzde 65’ine ve adi hisselerinin yüzde 79,95’ine tekabül eden payların yanı sıra, iş adamının banka hesaplarındaki 10,5 milyar rublenin devlet gelirine kaydedilmesine hükmetti.

Karar kapsamında Moşkoviç’in eşi Natalya Bıkovskaya’ya ait Khamovniki ve Rublyovka’daki konutlara el konulması talebi ise reddedildi.

Gelişmelerin ardından Rusagro'nun Moskova Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 3,5 oranında değer kazandı. Wall Street Pro kurucusu Dmitry Cheremushkin, devletin ilerleyen dönemde bu hisseleri mevcut piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla özelleştirmek isteyebileceğini, bu durumun azınlık hissedarları için olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

BİR YILDAN FAZLADIR HAPİSTE

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve Forbes verilerine göre 2,9 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş adamları arasında yer alan Moşkoviç, başlangıçta büyük çaplı dolandırıcılık, ardından ise Başsavcılık tarafından yöneltilen yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.