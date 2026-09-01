Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde mektup gönderme, kitap ve diğer yayınlara erişim ile görüntülü telefon görüşmesine ilişkin kısıtlamalara yönelik başvuruda haberleşme ve ifade özgürlükleriyle bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM Birinci Bölümü, başvurucuya net 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

MAHKEME YANLIŞ DOSYAYI İNCELEDİ

Karara göre başvurucu, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu dönemde cezaevi yönetimine başvurarak bir defada beş sayfadan fazla mektup gönderebilmek, belirli tarihlerde kitap alabilmek, ailesinin gönderdiği kitaplara kısıtlama getirilmemesi ve görüntülü telefon görüşmesi için ailesinden biyometrik fotoğraf istenmesi zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Cezaevi yönetiminin talepleri reddetmesi üzerine konu İnfaz Hâkimliğine taşındı. Hâkimlik de başvuruyu reddetti.

Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edildi. Ancak mahkeme, itiraz edilen karar yerine başka bir dosyaya ilişkin kararı inceleyerek itirazın reddine karar verdi.

AYM, başvurucunun itiraz ettiği İnfaz Hâkimliği kararı hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmadığına dikkat çekti.

“ETKİLİ HUKUK YOLU İŞLEMEDİ”

AYM, Ağır Ceza Mahkemesinin yanlış kararı değerlendirmesi nedeniyle cezaevindeki mektup, yayın ve iletişim kısıtlamalarına ilişkin iddiaların yargısal denetimden geçmediğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, somut olayda itiraz makamı olan Ağır Ceza Mahkemesinin etkili bir hukuk yolu olarak işlemediği sonucuna vardı. Kararda, cezaevinde mektup ve telefon gibi iletişim araçlarına getirilen kısıtlamaların haberleşme özgürlüğü, süreli ve süresiz yayınlara erişimin engellenmesinin ise ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

AYM, haberleşme ve ifade özgürlükleriyle bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmedildi. Başvurucuya ayrıca net 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Karar, 17 Haziran 2026 tarihinde oybirliğiyle alındı.