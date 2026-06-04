İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kapsamlı restorasyonuyla ayağa kaldırılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı için yeni karar çıktı. Yerebatan Sarnıcı'nın devri için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin kararında yürütmenin durdurulmasına gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşmazlıkta, ortaya konulan maddi ve hukuki durum karşısında, dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Alemdar Mahallesi, 37 ada, 14 parsel sayılı(40,50m2) taşınmaz için davacı belediye tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasında, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2026 tarih ve E:2026/154 sayılı kararıyla teminatsız olacak şekilde taşınmaz hakkında tedbir kararı verilmesi karşısında, davacı idarenin fuzuli şagil olarak değerlendirilerek bu aşamada tahliyesine ilişkin 2886 sayılı Yasa'nın 75. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve dayanılan düzenlemelere uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Görevden alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 13 milyon euro harcanarak restore edilen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Sarnıç, turistler ziyaret için kapıda sıra beklerken tahliye edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Osman Cenk Akın şunları kaydetmişti:

“2 Haziran saat 10:00 itibariyle elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'mızı Vakıflara devrediyoruz. Biz 2022 yılında burayı renove etmiştik. Bu renovasyon sonrasında yaklaşık 11 milyon kişiyi ağırladı Yerebatan Sarayı'cı. 18 Nisan itibariyle de Türk vatandaşlarına 1 lira yaptığımız bir kampanyamız bulunmaktaydı. O gün itibariyle de bugüne kadar 500 bin yerli vatandaşımız bu kampanyamızdan yararlandı. Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız Kültür A.Ş olarak ve bugün itibariyle de devrimizi Vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.”