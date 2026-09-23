Adalar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi bugün yeniden gerçekleştirilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından yapılması planlanan seçim, 21 Eylül’de toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

İsmail Saymaz'ın haberine göre, seçim öncesinde meclisteki oy dengelerini etkileyebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik’in verdiği bilgiye göre, daha önce tutuklanıp serbest bırakılan ancak göreve iade edilmediği için oy hakkı bulunmayan CHP’li bir meclis üyesi hakkında verilen kısıtlılık kararı dün kaldırıldı.

AKP'YE OY VERMESİ BEKLENİYOR

Çelik’in aktardığı bilgilere göre, kısıtlılık kararının kaldırılmasıyla birlikte söz konusu CHP’li meclis üyesinin bugün yapılacak başkan vekilliği seçiminde oy kullanmasının önü açıldı.

Bu üyenin AKP lehine oy kullanmasının beklendiği belirtildi. Böylece seçim öncesindeki mevcut tabloya ilişkin hesaplar da değişmiş oldu.

OY DAĞILIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik’in verdiği bilgilere göre seçim öncesinde partilerin oy dağılımı şu şekilde:

AKP: 5

CHP: 4

Adalar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi, önceki toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı için ertelenmişti. CHP ve Yeni Parti, 21 Eylül'deki toplantıya katılmama kararı almış ve seçim 23 Eylül saat 10.00'a bırakılmıştı.