İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi.
Karara göre Gürsel Tekin kayyumluk görevine devam edecek.
Bir sonraki duruşma ise 16 Ekim’de görülecek.
CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik soruşturmanın ardından mevcut İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik göçrevden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her
türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas
edilemez.