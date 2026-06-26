Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihinde UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organları görevden alınmış, CHP'nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti.

Özel yönetiminin ısrarlı kurultay talebine rağmen butlan CHP'si 'Yargıtay'da devam eden temyiz sürecini' gerekçe göstererek kurultayın yapılamayacağını belirtti.



Bu durum üzerine 18 Haziran'da Tülin Apak isimli bir vatandaş tarafından 'mutlak butlan' kararını veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine konuya ilişkin detaylı ne net bir yorum yapmaları amacıyla tavzih başvurusu yapıldı.

MAHKEMEDEN 'YORUM YOK' KARARI GELDİ

Kılıçdaroğlu yönetiminin Yargıtay süreci nedeniyle CHP'de olağan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağına ilişkin açıklamasını mahkeme heyetine sunan ve bu konuda görüş isteyen başvuruya mahkeme heyeti tarafından yanıt verildi.

Mahkeme, 21 Mayıs tarihli kararın yeterince açık olduğunu belirterek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince 'tavzih' başvurusunun reddine hükmetti.



Ayrıca kararda, başvuru yapan kişinin davanın tarafı olmadığı belirtilerek başvurunun usulden reddedildiği açıklandı.







YARKADAŞ'IN ALGI OPERASYONUNA EMİR'DEN TEPKİ



Mahkeme, başvuru üzerine hiçbir ek açıklama yapmama kararı aldığını belirtse de, söz konusu yanıt AKP'ye yakın hesaplar ve Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından "Mahkeme CHP'de kurultay yapılamaz kararı verdi" şeklinde basına servis edildi.



Kılıçdaroğlu destekçisi Barış Yarkadaş, tavzih talebinin reddine ilişkin alınan karar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu iddiada bulundu:



"Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının “mutlak butlan” kararını veren BAM 36’ya yaptıkları başvuru sonuçlandı.



Özel ve arkadaşları, mahkemeye başvurmuş ve “Mevcut delegelerle kurultay yapılmasının önünde bir engel var mı; şu an hangi tüzük geçerlidir?” diye sormuştu.



BAM 36, özetle “Kararımızdaki ifadeler açıktır. 2018 tüzüğü geçerlidir. Bu koşullarda 38. Olağan Kurultay Delegeleri ile kurultay yapılamaz” dedi.



Böylece tartışmalar da son bulmuş oldu."

#SONDAKİKA



Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının “mutlak butlan” kararını veren BAM 36’ya yaptıkları başvuru sonuçlandı.



Özel ve arkadaşları, mahkemeye başvurmuş ve “Mevcut delegelerle kurultay yapılmasının önünde bir engel var mı; şu an hangi tüzük geçerlidir?”… pic.twitter.com/5VL5iGVbWo June 26, 2026



Mahkemenin bu yönde bir karar ya da görüş açıklamadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yarkadaş'ın iddiasının yalan olduğunu söyleyerek şu paylaşımı yaptı:



"Sosyal medyada İstinaf Mahkemesi kararı üzerinden dolaşıma sokulan "Özgür Özel’in talebi reddedildi, kurultay yapılamaz kararı çıktı" iddiaları belgenin açıkça çarpıtılmasından ibaret.



Karar metnindeki gerçekler iddiaların aksi şekilde. Başvuruyu yapan Genel Başkanımız Özgür Özel veya ekibi değil, davaya taraf olmadığı belirtilen Tülin Apak isimli bir vatandaş. Mahkeme "kurultay yapılamaz" demiyor. Mahkeme, başvuruyu esastan değil, usulden reddediyor. Gerekçesinde "Sen bu davanın tarafı değilsin, dışarıdan gelip kararın açıklanmasını (tavzih) isteyemezsin" diyor.