30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı okudukları için 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





KIDEMİ GERİ KALACAK



Okuldan birincilikle mezun olan ihraç Teğmen Ebru Eroğlu TSK’ya geri dönüş davası açtı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun talebini reddetti. Eroğlu’nun avukatları, karara itiraz etti. T24’ten Ceren Bala Teke’nin haberine göre itiraz dilekçesinde Eroğlu’nun ileride göreve iade edilse dahi devrelerinden kıdem olarak geri kalacağı vurgulandı. Dilekçede, Eroğlu’nun Subay Andı’nı törenden sonra okuttuğu hatırlatılarak; “Hizmete engel davranış olarak nitelendirilmesi hukukla da akılla da izah edilebilecek bir işlem değil” denildi. Eroğlu’nun disiplinsizlikle suçlanmasının akıl ve hukukla izah edilemeyeceği vurgulandı.

TRT DETAYI



İtiraz dilekçesinde bir de TRT detayı yer aldı. Törenin ardından and okunurken Alay Komutanı, Tabur Komutanı, Bölük ve Takım komutanlarının olayı ‘geleneksel bir ritüel’ izleme sakinliği içinde karşıladığına dikkat çekildi. Dilekçede, “Aynı akşam TRT televizyonunda görüntülerin iftihar vesile olarak sunulduğu (sonradan internetteki arşivden çıkarılmıştır) da yine dosyada mevcut video görüntülerinden ve fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Öyleyse olaydan günler sonra bu tartışmayı yapanların ancak bir hafta geçtikten sonra disiplin soruşturması başlatanların aklının gerisinde savunmaya yazamadıkları başkaca düşünce veya motivasyonların olduğu şüphesizdir” denildi.