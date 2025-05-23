İpek Kıraç’ın, babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali için açtığı ve 27 Mayıs’ta görülecek olan davanın öncesinde yaşanan gelişmeler, kamuoyunun dikkatini yeniden bu çarpıcı dosyaya çevirdi. Mahkeme, Emine Alangoya’nın 1 ay süreyle İnan Kıraç’a ve ikamet ettiği konuta yaklaşmasını yasakladı.

Hemşireler İçeri Alınmadı, Kıraç Bodrum ve Antalya’ya Götürüldü

Geçtiğimiz günlerde Koç Hastanesi tarafından görevlendirilen hemşireler, vasilerin talebi doğrultusunda İnan Kıraç’ın bakımını üstlenmek üzere eve gönderilmişti. Ancak hemşireler, Emine Alangoya tarafından konuta alınmadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Alangoya, İnan Kıraç’ı önce Bodrum’a, ardından Antalya’ya götürdü.

Hastanede Gerginlik: Polis ve Vasiler Devredeydi

Dün ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tansiyon yükseldi. Vasiler, mahkeme kararını uygulamak üzere Kıraç’ı Koç Hastanesi’ne nakletmek istedi. Bu esnada Emine Alangoya ile vasiler arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Olay yerine çağrılan polis eşliğinde, İnan Kıraç Koç Hastanesi’ne götürülerek tedavisine burada devam edilmesi sağlandı.

Mahkemeden Kritik Karar: “1 Ay Yaklaşamaz”

Bugün ise Anadolu Adliyesi’nden gelen kararla gündem yeniden sarsıldı. PD’den Toygun Atilla’nın özel haberine göre, İstanbul Anadolu 2’nci Aile Mahkemesi, Emine Alangoya’nın 1 ay süreyle İnan Kıraç’a ve konutuna yaklaşmamasına hükmetti.