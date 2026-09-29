Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yılları arasındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmaları gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaların devredilmesi üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik katıldı.

"HERKES GİBİ GELMEK ZORUNDA"

Duruşmada söz alan avukat Uğur Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yoğun siyasi programı nedeniyle hazır edilemediğini belirterek, "Suçun unsurları oluşmamıştır, ifadeler siyasi eleştiri niteliğindedir. Derhal beraat veya dosyanın birleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Talepleri reddeden Mahkeme Başkanı ise sert bir uyarıda bulunarak, "5 duruşmadır erteliyoruz. Kendisi de uymak zorundadır ve diğer tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi gelmek zorundadır duruşmaya. Bir sonraki celse hazır edilmeli" ifadelerini kullandı.

AKSİ TAKDİRDE YAKALAMA VE ZORLA GETİRME KARARI ÇIKACAK

Savcılığın eksik hususların giderilmesi yönündeki mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki celsede salonda hazır edilmesine, aksi takdirde hakkında zorla getirilme veya ifade almaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 19 Kasım’a erteledi.

DAVA GEÇMİŞİ VE İDDİANAME

Dava, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun suç duyurusu üzerine açılmıştı. İddianamede; Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki açıklamalarında terör örgütleri FETÖ ve PKK mensuplarını övdüğü, Selahattin Demirtaş hakkındaki söylemleri nedeniyle "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği iddia ediliyor.