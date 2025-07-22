Bir süredir gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından 4 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden Nihat Genç'in tedavi aşamasında kullandığı akıllı ilaçların 'geri ödeme listesinde' bulunmadığına hükmeden mahkeme, ilaç bedellerinin ödenmesi için talimat verdi.



Nihat Genç’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Nihat Genç’in birinci ve ikinci akıllı ilaç dozlarını kendi imkanlarıyla karşıladığını söyleyerek, eczaneden borç yoluyla temin edilen üçüncü doz bedelinin ise SGK tarafından karşılanması talebiyle Genç yaşamını kaybetmeden önce dava açtıklarını belirtti.

ÖNCE İLAÇLARI VERDİLER SONRA PARASINI İSTEDİLER

Mahkemenin önce tedbir talebini kabul ettiğini ifade eden Barkın, SGK’nın istinaf başvurusunun ardından “Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı” gerekçesiyle akıllı ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair kararın kaldırılmasına oybirliğiyle temyiz yolu kapalı olmak üzere karar alındığını açıkladı.

“Size bir yazardan, toplum önderinden söz etmek istiyorum. Akciğer kanserine dahi mukavemet gösterecek kadar acı eşiği yüksek, bıçkın. Son evrede zorla hekime götürebildiler. Hızla tedaviye başlandı, Devlet Hastanesi’nde. Bir akıllı ilaç ile süreci yavaşlatmanın yolunu aradılar. Her doz, dünya para. Ödeyecek güç, elbette yok. Yıllarca prim ödediği SGK’ya başvurdu avukatı.

Ücreti karşılanacak ilaçlar listesinde olmadığı gerekçesiyle reddedildi talep. Dava dışında yol kalmadı.

Eczaneden borçla aldılar ilacı, kurumdan tahsil edildiğinde ödemek üzere. Vicdanlı bir yargıç, bu taleple dava açan nice yurttaşın zaten davanın sonunu göremediğini bildiğinden olsa gerek, tedbir talebini de kabul etti. 3. dozu alabildi. Sonrasında zaten illet bedeni sarmıştı. Entübe, yoğun bakım. Kaybettik… Bu arada kurum ihtiyati tedbir talebine karşı istinaf başvurusu yapmıştı. Defnettik…

İstinaf Mahkemesi “Türk Milleti” adına karar verdi: “Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı” gerekçesiyle (ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair) kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle, temyiz yolu kapalı… Kararda davacı yan diye söz edilen, vefat etti… Adına karar verilen Türk Milleti avlulardan taştı. Kurumun bağlı olduğu önceki bakan da saflardaydı üstelik, en önde… Türk Milleti adına… Şimdi ödeme emrinin tebliğini bekliyoruz, mahkeme kararı gereği ödenen bedelin iadesi talepli. Gölbaşı Mezarlığı’na…”





'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ YÖNETENLER UTANSIN'



Nihat Genç'in kurucuları arasında yer aldığı Veryansın TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, karara ilişkin bir açıklama yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Atay, şu ifadeleri kullandı:

“İşte size ‘TÜRK’ DEVLETİ! Ersan Barkın’ın aşağıda bahsettiği kişi Nihat Genç’tir. Ve kaybettiğimiz, hayatını bu millete ve devlete vakfetmiş Nihat Ağabeyimizin öldükten sonra parasını verdiği ilacın ödemesini istiyor ve bunu mahkemede onaylatıyor. O yüzden dedik, devlet töreniyle değil, millet töreniyle uğurlandı Nihat Ağabey! Biz onurluyuz, gururluyuz. Bu devletin bir kuruş parasına talim etmedi, ahiretteyken de müdana etmeyecek! Siz utanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenler utansın! Biz öderiz…”