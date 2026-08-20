Antalya'da yaşayan S.İ. ile kocası Ş.İ., evliliklerinde yaşadıkları geçimsizlik üzerine 2024 yılında karşılıklı çekişmeli boşanma davası açtı. Yargılama sürecinde S.İ., eşinin evde uyuşturucu madde kullandığını öne sürerek buna ilişkin video, fotoğraf ve aparatları delil olarak dosyaya sundu. Koca Ş.İ. ise eşinin evin dağınık olduğunu ve kendisine hakaret ettiğini savunarak evdeki dağınıklığı gösteren fotoğrafları mahkemeye verdi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tarafları eşit kusurlu kabul ederek boşanmalarına ve iki çocuğun velayetinin anneye verilmesine hükmetti.

"İKİ ÇOCUKLU EVİN HER AN TOPLU OLMASI BEKLENEMEZ"

Kararın ardından S.İ.'nin avukatı Senar Furkan Başak, kusur tespiti ile nafaka ve tazminat miktarları yönünden kararı istinaf mahkemesine taşıdıklarını açıkladı. Müvekkiline yönelik hakaret iddialarının yalnızca çelişkili tanık beyanlarına dayandığını belirten Avukat Başak, evin dağınık olmasının delil olarak sunulmasına tepki gösterdi. Başak, "Müvekkilim iki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir kadın. Evde küçük çocuklar varken her anın toplu olması beklenemez. Eşlerin ortak sorumlulukları vardır; erkek eş evi fotoğraflamak yerine toplanmasına katkı sağlayabilirdi. Mahkemenin eşit kusur kararı bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

NAFAKA MİKTARI DA İSTİNAFA TAŞINDI

Mahkeme heyeti dava sonucunda anne S.İ. lehine aylık 2 bin TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocukların her biri için ise aylık 4'er bin TL iştirak nafakasına karar verdi. Maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedildiğini aktaran Avukat Başak, hükmedilen nafaka miktarlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak kararın tamamına karşı istinaf başvurusunda bulunduklarını kaydetti.