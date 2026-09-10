Geyikler adaya 1920'lerin sonu ile 1930'ların başında avcılık amacıyla getirilmişti. Başlangıçta yalnızca 10 olan geyiklerin sayısı yıllar içinde hızla arttı. Yetkililer, doğal olarak adaya ait olmayan hayvanların bugün bitki örtüsü ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtiyor.

100 YIL ÖNCE 10 GEYİK GETİRİLDİ

Katır geyiklerinin adada doğal avcılarının bulunmaması, nüfuslarının zaman içinde büyümesine neden oldu. Bugün sayılarının yaklaşık 2 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Geyikler özellikle yerli bitkileri, çalıları ve genç fidanları tüketmeleri nedeniyle adanın doğal yapısını değiştirmekle suçlanıyor.

Yetkililere göre yerli bitkilerin azalmasıyla boşalan alanlarda kolay tutuşabilen istilacı otlar yayılıyor. Bunun erozyonu artırdığı, su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğu ve özellikle kurak dönemlerde yangın riskini büyüttüğü ifade ediliyor.

Geyiklerin sayısını azaltmak amacıyla yıllardır avcılık uygulanmasına rağmen nüfusun kontrol altına alınamadığı belirtiliyor. Kısırlaştırma, doğum kontrolü ve hayvanların başka bölgelere taşınması gibi öldürme içermeyen seçenekler de gündeme geldi. Ancak yetkililer, yaklaşık 194 kilometrekarelik adanın engebeli yapısı ve geyiklerin sayısı nedeniyle bu yöntemlerin uygulanabilir olmadığını savundu.

YAKLAŞIK 2 BİN GEYİK İTLAF EDİLECEK

Bunun üzerine California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, geyiklerin adadan tamamen yok edilmesini öngören planı 2026'nın başında onayladı. Karar, bazı ada sakinleri ve avcılık gruplarının tepkisine yol açarken konu mahkemeye taşındı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi ise 3 Eylül'de planın ilk aşamasını durdurmaya yönelik talebi reddetti.

Plan kapsamında ilk etapta yaklaşık 200 geyiğin öldürülmesi öngörülüyor. İşlemlerin eğitimli ekipler tarafından ağırlıklı olarak akşam ve gece saatlerinde, karadan yapılması planlanıyor. Daha önce gündeme gelen helikopterlerden ateş edilmesi yöntemi ise mevcut planda yer almıyor.

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında adadaki yaklaşık 2 bin geyiğin tamamının öldürülmesi hedefleniyor. Yetkililer bunun yerli bitki örtüsünün yeniden gelişmesi ve adanın doğal yapısının korunması için gerekli olduğunu savunurken, plana karşı çıkanlar binlerce hayvanın öldürülmesi yerine doğum kontrolü ve başka bölgelere taşıma gibi yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Böylece yaklaşık bir asır önce insanların adaya getirdiği 10 geyikle başlayan süreç, onların soyundan gelen binlerce hayvanın öldürülmesini öngören tartışmalı bir karara dönüşmüş durumda.