2022/219 Esas sayılı davanın 7'nci celsesi bugün Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davacı tarafı temsilen Av. Hanifi Kartal ve davalı tarafı temsilen Av. Başak Özüyılmaz katıldı. Mahkemece Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden gelen müzekkere cevabı ile Malatya Spor Kulübü vekili tarafından sunulan belgeler değerlendirildi.
Duruşmada, bilirkişi raporu da dikkate alınarak karar açıklandı. Mahkeme, davacının taleplerini haklı bularak 4 Haziran 2022'deki tarihli genel kurulda alınan ibra kararlarının hukuka aykırı olduğuna ve hükümsüz sayılmasına karar verdi.
Kararda ayrıca, gerekçeli hükmün taraflara yazılı olarak tebliğ edileceği ve kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna açık olduğu belirtildi. Taraflara, kararı iki hafta içinde temyiz etme hakkı tanındı.