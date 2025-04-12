Bursa’da İmamoğlu için yapılan eylemlere katılan 9 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Fakat kararda usule aykırı bir durum yaşandı. Asliye ceza mahkemesi, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun katalog suçlardan olduğunu yazdırdı. Fakat bu madde tutuklamaya gerekçe olan katalog suçlardan değil.

POLİSLE ÖĞRENCİLER TARTIŞMIŞ

Burada hukukçuların itiraz ettiği başka noktalar da var. Tutuklulardan biri, avukat Ahmet Keskin Saraçhane protestolarından sonra tutuklanan tek avukat. Keskin, eylemlere katıldığı, slogan attığı, polislerle tartıştığı nedeniyle tutuklu.

Bahsedilen tartışmayla ilgili de bir video paylaşıldı. Videoda Keskin’in bir polis amirine “Çocukların ayakkabıları burada bu gözaltı hukuka uygun değil. Gözaltı yapacaksanız yapın, hukuka uygun uygun yapın. Avukatıyız biz” dediği görünüyor.

Hukukçular aynı zamanda Bursa’da alınan kararın kaçma şüphesi gibi soyut, kopyala, yapıştır ifadelerle alındığının altını çiziyor.

MAHKEMENİN HATASI TUTUKLULUĞA GEREKÇE OLARAK YAZILDI

‘Kopyala-yapıştır’ karara örnek ise tutuklama gerekçesi yazılırken yapıldı. Avukat Ahmet Keskin’in de aralarında bulunduğu 9 kişinin tutukluluk hallerinin devam kararı yazılırken 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, katalog suçlardan sayıldı. Fakat bu kanun katalog suçlar arasında bulunmuyor. Hatta İstanbul’daki tahliye kararlarında, özellikle bu cezanın alt-üst sınırı ve katalog suçlardan olmaması tahliyeye gerekçe olarak yazılmıştı.

Katalog suçlar arasında kasten öldürme, saldırı, işkence, hırsızlık, kasten yaralama, kaçakçılık, anayasal düzene karşı suçlar yer alıyor. Bu suçlar doğrudan tutuklama halini doğuruyor.