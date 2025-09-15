CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın kritik duruşması bu sabah Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 saat 10.00’a erteledi. Bu karar, CHP kurmayları tarafından olumlu karşılanırken; iktidara yakın medyada memnuniyetsizlikle karşılandı.

'YARGIYA GÖLGE DÜŞÜRDÜ'

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de katıldığı programda "Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü” ifadelerini kullandı.

'ÇOK YANLIŞ BİR KARAR'

Yarkadaş mahkemenin kararıyla ilgili şöyle konuştu:

"Çok yanlış bir karar, çok yanlış. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar.

'DAHA KISA BİR TARİHE ERTELEMELİYDİ'

Bir kere bu duruşmanın sürekli sürekli ertelenmesi doğru değil. Eğer erteleyecekse mahkeme daha kısa bir tarihe de verebilirdi. Cuma gününe, pazartesi gününe verebilirdi.

Türkiye’nin gündemini meşgul eden bir davada hakimin neredeyse iki aylık bir erteleme yapması bir anlamda bu davanın ciddiyetine de gölge düşürmüştür. Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü. Bugün bir karar vermeliydi hakim."