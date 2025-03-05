Burdur Merkez Burç mahallesi Toscalı Sokak'ta bir dairede kiracı olarak oturan 63 yaşındaki Orhan Yıldırım ile ev sahibi kira artışında anlaşamayınca, ev sahibi 2 yıl önce kira tespit davası açtı.

İki yıl süren dava sonunda Burdur 1. Sulh Hukuk Mahkemesi dün sonuçlanan mahkemede bilirkişi raporuna dayanarak kiranın 8 bin liraya yükseltilmesine hükmetti.

Mahkemenin bilirkişi raporu ile karar vermesine tepki gösteren Orhan Yıldırım Burdur Adliyesi karşısındaki alana çadır kurarak protesto eylemi başlattı.

EV SAHİBİ YÜZDE 100 ZAMMI BEĞENMEDİ

Yıldırım, iki yıl önce bin 200 lira olan kirasını ev sahibinin 5 bin liraya çıkartmak istediğini yüzde yüz artırarak 2 bin 400 lira ödediğini, daha sonra 2 bin 400 lirayı yüzde yüz artırarak 5 bin lira ödediğini belirtti. Ev sahibinin 5 bin liralık kirayı 15 bin liraya yükseltmek istemesini kabul etmediği için dava sürecinin başladığını belirtti.

Yıldırım, bu senenin Aile Yılı olduğunu belirterek, “Bu durum aileleri etkileyecektir ve boşanmalara kadar götürecektir. Eğer insan geçinemeyecek durumda olursa bunların hepsi aileye zarar verir” dedi. Yıldırım, şunları söyledi;

*2 senedir süren bir mahkeme sürecimiz var. Mahkeme sürecinde bilirkişiye itirazlarım; daire içerisindeki eksiklikler, kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı olmamasına rağmen sadece kızının paraya fazla tamah etmesi sebebiyle dava sürecimiz devam etti.

*Daha sonra keşif yapıldı. Bina çevresindeki diğer binalardaki kiracıların kira ücreti düşük olmasına rağmen bilirkişi yüksek göstermiştir. 12-13 bin lira civarında ilk yazılar gelmiştir. Tekrar itiraz dilekçemi yazdığımda 8 bin 156 lira olarak belirlemişlerdir.

"MAHKEME YÜZDE 100 ARTIŞI DİKKATE ALMADI"

*Mahkeme olumsuzlukları dikkate almadan bilirkişinin yapmış olduğu sadece binanın konumu açısından değerlendirme verdiğini beyan etmiştir. Benim bu beyana karşı çıkmama rağmen mahkeme 8 bin lira olarak belirlemiştir. Bu yüksek bir meblağdır. Ben artış oranlarımı yüzde 100 yapmama rağmen mahkeme dikkate almamıştır. Dolayısıyla haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.

*Ben o dairede 6 senedir oturuyorum. 5 yılı geçince kira tespit davası açtılar. Kendilerine devletin belirlediği her oranda zammımı yaptığım, zamanında ödemelerimi yaptığım halde bunların hiç birisi dikkate alınmamıştır.

"EMEKLİYİM BU MAAŞLA ZORLANIYORUM"

*Ev sahibinin kızının istekleri doğrultusunda bir fiyat çıkarılmıştır. Bu da emekli olduğum için maaşımı oldukça zedelemektedir. Kaldı ki şunu düşünmemiz gerekiyor Cumhurbaşkanı’nın söylediği, beyan ettiği aile yılı olması sebebiyle bu durum aileleri etkileyecektir ve boşanmalara kadar götürecektir.

*Eğer insan geçinemeyecek durumda olursa bunların hepsi aileye zarar verir. Ben kiramın hukuka göre belirlenmesini istiyorum bilirkişiye göre değil. Gerekçeli kararı bekliyorum. Hukuki mücadeleme devam edeceğim. Daha olmazsa açlık grevine başlayacağım, eğer sağ kalırsak buradan Adalet Bakanlığı’na bisikletle gidip gerekli açıklamaları yapacağım.