Görevden alınan hapishane memuru Katie Evans, bir mahkumla cinsel ilişki yaşadığı ve yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'deki Sheffield Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, 26 yaşındaki Evans’ın, Doncaster Hapishanesi'nde görev yaparken mahkum Daniel Brownley ile cinsel ilişkiye girdiği, ona bilgi sağladığı ve onun adına banka hesapları arasında para aktardığı ortaya çıktı.

Mahkemeye sunulan kanıtlar, Evans’ın Brownley ile 140’tan fazla telefon görüşmesi yaptığını ve hapishanede mahkuma ayrıcalık sağladığını gösterdi.

Brownley, 2016 yılında gasp girişimi, hırsızlık ve çalıntı mallar bulundurma suçlarından hüküm giymişti.

Davayı gören hakim Jeremy Richardson, Evans’ın deneyimli bir suçlu tarafından manipüle edildiğini belirtti.

Evans'la konuşan Richardson, "Bu durumun tamamen onun sizi manipüle etmesiyle olduğu konusunda hiçbir şüphem yok" dedi.

Hakim, Evans’ın genç ve deneyimsiz olduğunu kabul etti ancak bunun bir mazeret olamayacağını vurguladı.

"Hapishanenin düzenini ve disiplinini ciddi şekilde ihlal ettiniz" diyerek, bu tür olayların cezaevi sistemi üzerinde ağır etkileri olduğunu ifade etti.

HAKİMİN MERHAMETİ, 21 AY HAPİS OLDU

Yargıç Richardson, "Bir yargıcın, yozlaşmış bir hapishane memuru olarak damgalanan birine ceza vermesi gerçekten üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Hakim, "Sizin durumunuzda cezayı daha ağır vermem gerekirdi, ancak sadece insani bir merhamet göstergesi olarak hafiflettim" dedi ve Evans'ı 21 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararının ardından gözyaşlarını tutamayan genç kadın, ağlayarak mahkeme salonundan çıkarıldı.