ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta Geçiş Merkezi adlı yarı açık cezaevinde görev yapan 56 yaşındaki Vickie Lynn Frantz, bir mahkumla uygunsuz şekilde yakalanmasının ardından görevden alındı. Olay, geçen pazartesi bir güvenlik görevlisinin Frantz'ı bir mahkumu ofisine gizlice sokarken fark etmesiyle ortaya çıktı.

PANTOLONSUZ HALDE, MAHKUMUN ÜSTÜNDE YAKALANDI

Polis tutanağına göre güvenlik görevlisi Frantz'ı mahkumlara ait bir yatak matı üzerinde pantolonsuz şekilde yatarken, bir mahkumun ise onun üzerinde ayakta durduğu sırada buldu. Olay yerine gelen yetkililer, durumun daha ileriye gitmesini engelledi.

Frantz, cezaevi kurallarını ihlal ve mahkumla yasa dışı alışveriş suçlamalarıyla Fulton İlçe Cezaevi'ne gönderildi. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında mahkumlara izinsiz eşya temin etmek ve cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak da yer aldı.

KAÇAK SİGARA DA SATIYORMUŞ

Resmi belgelere göre Frantz, cezaevine 5 paket sigara sokmak için mahkumlardan 50 dolar ödeme kabul etti. İlk duruşmasını atlayan Frantz'ın kefaleti 30 bin dolar olarak belirlendi.

AVUKATINDAN SKANDAL SAVUNMA

Frantz'ın kamu avukatı Jae Kim, müvekkilinin olayda suçlu değil, mağdur olduğunu savundu. Kim, "Müvekkilim ölümle tehdit edildi. Baskı altında, zorla bu duruma sürüklendi. Asıl mağdur o" dedi.

Georgia Cezaevi İdaresi'nden yapılan açıklamada Frantz'ın görevine son verildiği doğrulanarak, "Kamusal güvenliği tehlikeye atan hiçbir personele göz yummuyoruz. Bu kişinin eylemleri, görevini layıkıyla yerine getiren yüzlerce memurumuzu temsil etmemektedir" denildi.