TBMM'de 18. ve 19. dönem milletvekilliği yapan 74 yaşındaki Mahmut Alınak hakkında verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı.
Alınak, 14 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Mehmet Tunç ve yeğeni Bêkes'i kaleme aldığı "Mehmet Tunç ve Bêkes" adlı kitabında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle hapis cezası almıştı.
Edinilen bilgilere göre, Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi tarafından cezanın onanması sonrası İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Alınak’a 10 gün içerisinde cezanın infaz edileceği yönünde tebligat gönderdi.
Kars'ta gözaltına alınan Alınak, kararın yüzüne okunması ardından Kars Cezaevi'ne götürüldü.