'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'İbrahim Meftun' karakterini canlandıran Mahmut Gökgöz'ün 1,5 senedir İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı kişilerin yaşadığı sitede kaldığı ortaya çıktı.
"ARKADAŞLARI ZİYARE EDERSE ÇOK SEVİNİR"
74 yaşındaki oyuncunun kardeşi aptığı açıklamada "Ağabeyim, devlet tiyatrosu sanatçısı Mahmut Gökgöz 1,5 seneyi aşkın Istanbul Büyüksehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tesislerindeki sitede yatıyor. Arkadaşları, tanıyanlar ziyaret ederse çok sevinir ve motive olur. Lütfen olabildiğince yayın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı, Gökgöz ile çekildiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Tekerlekli sandalyede görülen oyuncunun son hali gündem oldu.