Dünyaca ünlü sahnelerde performans sergileyen Mahmut Orhan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Evinin önünde duran lüks otomobilini paylaşan Orhan, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Spor tasarımı ve göz alıcı görünümüyle dikkat çeken araç, yaklaşık 300-350 bin dolar değerinde, yani 40 ila 50 milyon TL civarında.

BAŞARISININ YANI SIRA ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE

16 yaşında DJ’liğe başlayan Mahmut Orhan, kısa sürede uluslararası sahnelerde adını duyurdu ve elektronik müzik dünyasının en çok konuşulan Türk isimlerinden biri haline geldi. Sahne performansları ve projeleriyle sık sık gündeme gelen Orhan, bu kez paylaştığı otomobille magazin gündemini hareketlendirdi.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Orhan’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü. Araç hakkındaki yorumlarda hem hayranlar hem de otomobil meraklıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Spor tasarımı ve lüks görünümüyle öne çıkan araç, DJ’in stilini ve başarılarını da yansıtıyor.

RUS MODELLE SEVGİLİ

Ünlü DJ Mahmut Orhan, Rus model Daria Iakubchik ile ilişkisini sosyal medyadan duyurdu. Tayland tatilinden paylaşılan kareler, takipçilerin ilgisini topladı.Çiftin birlikteliği takipçilerden yoğun ilgi görüyor ve romantik kareler kısa sürede beğeni topladı.



