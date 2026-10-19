Türkiye'de 500 binin üzerinde kişinin parasını yatırdığı ve şu anda alamadığı fon krizinin ardından peş peşe flaş gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu bildirildi. SADECE 5 AYDIR GÖREVDEYDİ Mahmut Sütcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla 9 Mayıs 2026'da SPK Başkanlığı görevine getirilmişti. Sütcü, bu görevinden önce Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapıyordu. DAMADI TUTUKLANMIŞTI, EMEKLİLİK İSTEDİ Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in, emeklilik talebini içeren dilekçesini bugünden geçerli olmak üzere Bakan Mehmet Şimşek'e sunduğu bildirildi. Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Osman Çelik'in damadı ve BDDK Üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı 2 Ekim'de tutuklanmıştı.

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