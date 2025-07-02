Dün akşam binlerce kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasının 100. gününde Saraçhane'ye akın etti. İstanbullular tutuklamalara tepki göstermek için toplandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek için İstanbul Saraçhane’de vatandaşlarla ve CHP örgütüyle bir araya geldi.
Protestoya katılanlar arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de yer aldı. Miting sırasında polis, alanda geniş güvenlik önlemleri alarak barikatlar kurdu. Protestocular ve polis arasında tansiyon yükseldi.
Barikatlar önünde yaşanan arbedede gençler gözaltına alındı. Milletvekili Mahmut Tanal, polisle uzlaşmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca barikatları aştı. Tanal’ın barikatları yıktığı anlar kameralara yansıdı.