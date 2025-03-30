"Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun ne işi var?" sorusu ile sosyal medyanın gündemine yerleşen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Silivri cezaevindeki şartlarla ilgili resmi X hesabından bir paylaşım yaptı.

Tanal'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silivri Cezaevi’nde kantin kapalı! Açıklamaya göre Çarşamba günü açılacakmış. Peki o zamana kadar mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Suları bitmiş, hijyen ürünleri yok, temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor! Ceza İnfaz Kurumları İnsan Haklarına Aykırı Yönetilemez! 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun açık: Mahpusların “yaşama, sağlık, beslenme, temizlik” gibi en temel hakları güvence altındadır. Cezaevinde kantinin kapalı olması, bu hakların açık ihlalidir! Bu bir ihmalkârlık değil, anayasal hakların sistematik olarak gasp edilmesidir! Silivri Cezaevi yönetimini, Adalet Bakanlığı’nı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz. Cezaevi, mahpusların özgürlüklerini sınırlandırabilir ama insanlık onurlarını asla!"