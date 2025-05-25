İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin savcılık tarafından yasaklanması üzerine CHP milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyetinin, Boğaziçi Köprüsü’nün (Yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) altından geçtikleri esnada köprüde "Free İmamoğlu" "İmamoğlu‘na özgürlük" yazılı pankart açtı

Pankart asan milletvekillerine el sallayan Özel, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için “Free İmamoğlu” yazılı pankartın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “adli işlem başlatıldı” duyurusu geldi.

AKP'Lİ METİNER MECLİS'E SESLENDİ

Savcılığın soruşturma kararına sonrası AKP'li Mehmet Metiner, savcılık kararına destek vererek, "Yargı görevini yapıyor ama siyaset kurumu ve TBMM o fezlekelere dokunmayarak dokunulmazlığın kötüye kullanılmasına zemin hazırlıyor. Savcılık fezlekeleri TBMM’ye gidecek. Ve orada hiçbir işlem yapılmadan bekleyecek. Milletvekilleri bunu bildikleri için ne yargı kararı dinliyorlar ne hukuk ne kanun. Bence bu tarz fezlekeleri olan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı" dedi.

TANAL'DAN METİNER'E DİKKAT ÇEKEN SORU

AKP'li Metiner'in dokunulmazlıkla ilgili açıklamasına, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki geldi. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Mehmet Metiner, milletvekili dokunulmazlığı konusunda CHP’nin yıllardır savunduğu ‘kürsü dokunulmazlığı’ ilkesini bugün sahipleniyor gibi görünmenizi ibretle izliyoruz. Ancak asıl sorgulanması gereken sizin siyasi sicilinizdir.

*Dün farklı partilerin safındaydınız, bugün AKP’yi sorgusuz sualsiz savunuyorsunuz. Madem bu kadar ilkeli ve şeffafsınız: Milletvekili olmadan önce hangi arabaya biniyordunuz, şimdi neye biniyorsunuz?

*Kaç çocuğunuz var, hangi kamu ya da özel görevlerde çalışıyorlar? Bu ülkenin donanımlı, liyakatli gençleri işsizken sizin çocuklarınız ne işle meşgul?

*Siyaseti kişisel menfaat aracı hâline getirenlerin ‘dokunulmazlık’ üzerine nutuk atmaya ne hakkı ne de meşruiyeti vardır!

*Dokunulmazlık; suç işleme ayrıcalığı değil, halk adına görev yapan vekilin düşünce ve ifade özgürlüğünü korumaktır. Gerisi halkın vicdanına hesap verir.