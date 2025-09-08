İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum atandı.

Gün içinde ise kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, vatandaşların ve partililerin yoğun tepkisine rağmen polis eşliğinde il binasına girdi.

Bu esnada müdahaleye maruz kalan CHP'li iki milletvekili hastanelik oldu.

TANAL GÖZÜNDEN YARALANDI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gürsel Tekin'in binaya girmesi için polisin müdahale ettiği sırada yaralandı.

Vücudunda darp izlerinin olduğu ve gözünden yaralandığı öğrenilen Tanal, hastanede tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir.

Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!"

BİBER GAZI HASTANELİK ETTİ

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da polisin biber gazlı müdahalesinde etkilenen isimlerden biri oldu.

Sosyal medya hesabından hastaneden paylaşım yapan Servet Mullaoğlu, tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Mullaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayyum sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu.

Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyumları bizi susturabilir."