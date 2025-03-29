CHP'nin Maltepe'deki İmamoğlu'na özgürlük mitinginde kalabalık giderek artarken; son dönemdeki çıkışlarıyla sosyal medyada gündem olan ve gençler tarafından ilgiyle takip edilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal SÖZCÜ TV'ye konuştu.

O SÖZLERİ TEKRARLADI

Tanal, "Buradaki kalabalığı nasıl yorumlamak lazım" sözlerine karşılık, "İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var? İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var? İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?" dedi.

Tanal ayrıca şunları kaydetti:

"Vatanına, bayrağına memleketine sahip çıkanlar burada. İmamoğlu seçimlerde Cumhurbaşkanını yenebilecek durumda olduğu için, bugüne kadar İstanbul seçimlerini kazandığı için ve İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyen Cumhurbaşkanı olduğu için kendisine rakip gördü, böyle bir kumpas kuruldu. Bu kumpaslara biz izin vermeyeceğiz. Burada hukuk güvenliğini, demokrasiyi askıya aldılar"