ODTÜ'deki protestolar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla alevlenmişti.
Öğrenciler, Rektörlük önünde toplanarak polis müdahalesini ve Rektör Ahmet Yozgatlıgil’in tavrını kınayan bir açıklama yapmıştı.
Açıklamanın ardından düzenlenen forumda, güncel olaylar ve öğrenci sorunları ele alınmış, etkinlik Gezi Parkı belgeseli gösterimiyle tamamlanmıştı.
Belgesel sırasında CHP’li Mahmut Tanal, öğrencilerle birleşip “ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?” sloganı atmıştı. Bu slogan, sosyal medyada hızla yayılarak gençler arasında popüler oldu.
“softanalog” adlı müzik grubu, Tanal’ın sözlerini elektronik müzikle remixledi. Remix, bir eğlence mekanında çalındı ve dinleyicilerden büyük ilgi gördü.