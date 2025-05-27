CHP milletvekili hükümete yakın isimlerden Abdulkadir Selvi'ye ateş püskürdü. Tanal, Selvi'nin kalemini sattığını ve iktidarın propaganda memuru olduğunu söyledi.

Tanal, "AKP’nin tetikçisi Abdulkadir Selvi bugün köşesinde şahsımı hedef alarak seviyesiz, çirkin ve mesnetsiz bir ifade kullanmış. 'Mahmut Tanal köprüye çıkıp ‘Ekrem’i bırakmazsanız kendimi atarım’ der' demiş. Bak Selvi! Ben köprüye çıkmam ama senin gibi kalemini saraya kiraya veren gazetecilerin bu ülkenin aklıyla alay etmesine de sessiz kalmam!" ifadesini kullandı.

"SENİN GİBİLER EĞİLİP BÜKÜLMEYİ GAZETECİLİK SANDI"

Tanal şunları kaydetti:

Ben bugüne kadar adliye önlerinde, cezaevi kapılarında, işçilerin, köylülerin, öğrencilerin yanında direndim! Tankların gölgesinde susturulmuş kürsülere ses oldum! Senin gibiler ise sadece Saray’a yaranmak için eğilip bükülmeyi gazetecilik sandı!

"SENİN GİBİ TETİKÇİLER KORKUDAN KLAVYE ARKASINA SAKLANIRKEN..."

Ben Ekrem İmamoğlu’nu savunuyorum çünkü ortada bir hukuksuzluk var! Anayasayı çiğneyenlere, irade gaspına karşı susmak zillettir! Senin gibi tetikçiler korkudan klavye arkasına saklanırken, ben halkın içine çıkar, hukukun ve halkın tarafında dururum!

Kimin kimden beslendiği belli. Sen rüzgârla yön değiştirenlerden olabilirsin. Ama ben Mahmut Tanal’ım! Rüzgârla savrulmam, ilkelerimle yürürüm!

"İKTİDARIN PROPAGANDA MEMURUSUN"

Açık ve net söylüyorum: Ben bu milletin vekiliyim. Sen ise iktidarın propaganda memurusun. Kalemini satmış birine tek bir çift lafım var: İftira attığın yerden doğrular çıkmaz!