Mahmut Tuncer'in müzik dünyasına adım atan kızı Gizem Tuncer, zamanla geçirdiği değişimle adeta bambaşka biri haline geldi.

Geçen yıllarda "Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var" diyen genç şarkıcının şu açıklaması ise çok konuşulmuştu:

"Parasız adam gereksiz adamdır. Ben birine bakmam, bunu isteyen yapabilir. Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Hiçbir kadın da duyamaz… Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem. Göz önündeysen ya da sırf babam ünlü diye yaklaşmaya çalışan çok çakal var. Aptal olmayan anlar."

Gizem Tuncer'in yılbaşında da siyah mayolu kombinle 'Jingle Bells' eşliğinde dans ettiği videoya yorum yağmıştı.

Bu kez yeni klibi için kamera karşısına geçen Tuncer, yeşil bir elbiseyle çömelerek verdiği poz ile adından söz ettirdi. O kareyi Instagram hesabından paylaşan Gizem Tuncer çok sayıda yorum aldı.

"BEYAZLARI, SİYAHLARI YIKIYORUM"

Tuncer "Napıyosun burda?" diyen bir takipçisine ise şu yanıtı verdi:

"Napıyorum burda: Beyazları yıkıyorum. Siyahları yıkıyorum. Renklileri yıkıyorum."