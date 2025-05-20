Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan yeni bir hamle geldi. Eylül ayında yapılacak olağanüstü kongreyi geç bulan Uslu, üyelerin imza kampanyasına destek verdi.
Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticisi ve başkan adaylarından Uslu, kongreyi erken tarihte yapmak için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.
KONGREYİ ERKENE ALDIRMAK İSTİYOR
Mahmut Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Ali Koç'un, kongre kararı almaması halinde imza vereceğini yaptığı basın toplantısında duyuran Mahmut Uslu, kongrenin daha erken yapılması gerektiğini düşündüğünü belirterek imza kampanyasına katıldı.