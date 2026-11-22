Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu, Kocaelispor karşılaşmasının ardından “11 puanlık fark kapanmaz” dediği yönündeki iddiayı yalanladı.

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında dün oynanan ve 2-2 sona eren Kocaelispor-Fenerbahçe maçından sonra Uslu’nun puan farkının kapanmayacağına ilişkin açıklama yaptığı öne sürülmüştü.

“MAÇ SONRASI HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIM”

Uslu, kendisine atfedilen sözlerin önce sosyal medyada yayıldığını, ardından teyit edilmeden bazı medya organlarında yer aldığını belirtti. Uslu, “Maç sonrası herhangi bir açıklama yapmadım, kimseyle konuşmadım” dedi.

Söz konusu ifadelerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Uslu, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Söylemediğim sözleri bana mal ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara açıkça belirtmek isterim ki kimsenin ismimi kullanarak algı oluşturmasına ve gerçekleri çarpıtmasına asla izin vermem.”

Takımın arkasında durmaya ve hedefleri için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Uslu, “Herkes şundan emin olsun; Fenerbahçe’nin karakterinde pes etmek yoktur” ifadelerini kullandı.

Uslu, açıklamasını “Bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Son düdük çalana kadar inancımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!” sözleriyle tamamladı.