CHP'de genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganları ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olan Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir, disipline sevk edilir" ifadelerini kullandı.

Polat, Genel Merkez binasından çıkışında gazetecilerin, Özgür Özel'in posterlerinin indirildiğine yönelik soruya ise "Onları kendileri alıp götürmüşler, bizden öyle bir görüntü çıkmaz" şeklinde yanıt verdi.