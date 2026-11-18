Turizm kimliğinin yanı sıra Türkiye tarımının da lokomotif şehirlerinden biri olan Muğla’da zeytin bahçeleri yeniden hareketlendi. Yüzyıllardır bölge kültürünün ve sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan zeytin ve zeytinyağı üretimi, kent genelinde 50 binden fazla ailenin en temel gelir kaynakları arasında yer alıyor. Toplam 2 milyon 16 bin 273 dekarlık tarım arazisinin neredeyse yarısını (yüzde 49,6) oluşturan yaklaşık 1 milyon dekarlık zeytinlik alanda üreticiler hummalı bir mesaiye başladı.

MİLAS TEK BAŞINA YARISINDAN FAZLASINI KARŞILIYOR

Kent genelinde Milas başta olmak üzere Bodrum, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde yoğunlaşan zeytincilik faaliyetleri bölge ekonomisine can suyu veriyor. Muğla'daki toplam zeytinlik alanlarının yüzde 52,6'sına ev sahipliği yapan Milas, 524 bin dekarlık üretim sahasıyla kentte açık ara ilk sırada bulunuyor.

BAŞROLDE BÖLGEYE ÖZGÜ MEMECİK ZEYTİNİ VAR

Muğla'daki bahçelerde üretimin aslan payını, yüksek yağ kalitesi ve karakteristik aromasıyla tanınan yerel tür "memecik" zeytini alıyor. Kentteki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 70'ini memecik çeşidi oluştururken, yüzde 25'lik dilimde Gemlik, kalan yüzde 5'lik bölümde ise Edremit ve Manzalina gibi çeşitler yetiştiriliyor.

TÜRKİYE YAĞLIK ZEYTİN ÜRETİMİNDE 5'İNCİ SIRADA

Yıllık 157 bin 65 tonluk yağlık zeytin üretimiyle Türkiye genelindeki toplam üretimin yüzde 8,7'sini tek başına karşılayan Muğla, bu alandaki başarısıyla ülke sıralamasında 5'inci basamakta yer alıyor.

"BEREKETLİ BİR HASAT DİLİYORUM"

Zeytinciliğin Muğla tarımı ve ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kentin üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık 1 milyon dekar alanda gerçekleştirilen zeytin yetiştiriciliği, yüzlerce ailemizin geçim kaynakları arasında yer alıyor diyen Baydar, “Özellikle bölgemize özgü memecik zeytini, yağ kalitesi ve kendine has özellikleriyle öne çıkıyor. Zeytin ve zeytinyağı, sadece ekonomik açıdan değil, kültürel mirasımızın korunması açısından da büyük değer taşıyor. Üreticilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve verimli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.