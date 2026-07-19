Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında sanat dünyasından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir dönem aynı yapım şirketinde birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda eski dostuna hem geçmişte yaşadıklarını hatırlattı hem de sert ifadeler kullandı. Kırmızıgül'ün "Gerçekten değdi mi Haluk?" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YILLAR ÖNCEKİ GÜNLERİ ANLATTI

Paylaşımına "Nerden nereye... Bir Haluk Levent hikâyesi..." sözleriyle başlayan Mahsun Kırmızıgül, Prestij Müzik yıllarında aynı hayalleri paylaştıklarını söyledi. Levent'in geçmişte yaşadığı maddi sıkıntıları ve borç sürecini hatırlatan sanatçı, zor günlerinde yanında olduklarını dile getirdi.

Kırmızıgül, Haluk Levent'in borçları nedeniyle yaşadığı süreçte merhum Hilmi Topaloğlu ve Özcan Deniz ile birlikte kendisine destek olduklarını belirterek, yeniden ayağa kalkabilmesi için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

"BORÇLARINI KAPATMAN İÇİN DESTEK OLDUK"

Paylaşımında dikkat çeken açıklamalara yer veren Kırmızıgül, o dönemde kendi kazancıyla Haluk Levent'in bankalara olan borçlarının kapatılması için destek verdiğini anlattı.

"Sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için bir kanalda yaptığım diziden kazandığım parayla yanında olduk. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık." diyen Kırmızıgül, geçmişte yaşananları ayrıntılarıyla paylaştı.

"MİLYONLARCA İNSAN SANA GÜVENDİ"

Mahsun Kırmızıgül, Ahbap Derneği ile yürütülen yardım faaliyetlerinin ardından Haluk Levent'in toplumun büyük desteğini kazandığını belirterek, bu güvenin önemine vurgu yaptı.

Kırmızıgül, "Bakanlardan valilere, belediye başkanlarından Cumhurbaşkanı'nın eşine kadar birçok kişi seni takdir etti. Bu halk seni bağrına bastı. Sana ikinci, üçüncü, belki de son bir şans verdi." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ELLERİN KIRILSAYDI"

Paylaşımının sonunda duygusal ifadeler kullanan Mahsun Kırmızıgül, "Depremde insanlar en sevdiklerini toprağa verirken milyonlarca insan sana güvendi, elindekini avucundakini senin emanetine bıraktı." dedi.

Eski dostuna sert sözlerle seslenen sanatçı, "Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin. Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna bunca sevgiye, güvene ve emeğe sırt çevirdin. Bugün en çok seni değil, aileni düşünüyorum. İçimde cevabını bulamadığım tek bir soru kaldı: Gerçekten değdi mi Haluk?" ifadelerini kullandı.