Kıbrıs'ta konser veren ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kırmızıgül, Türkiye'deki müzik piyasasının mevcut durumuna ve yeni nesil şarkıcılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TÜRKİYE'DE 4-5 İYİ VOKAL VAR'

"Yeni nesil" şarkıcıların yeterli olmadığını savunan Kırmızıgül, sektörde güçlü seslerin azaldığını söyledi.

Kırmızıgül, "Alttan gelen çok iyi sesler yok. Türkiye'de 4-5 tane iyi vokal var. Yeni nesilden gelen 'Benim' diyen, bizler gibi okuyan çok az insan var" dedi.

MABEL MATİZ SORUSUNA YANIT

Kırmızıgül'e, "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mabel Matiz ile ilgili soru da soruldu.

Kırmızıgül, "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli..." diyerek kısa yanıt verdi.