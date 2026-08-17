Mabel Matiz’in 11 Ağustos 2026 tarihinde müzikseverlerin beğenisine sunduğu "Ha Leylim" isimli tekli ve görsel çalışması, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Yapıtın yayımlanmasını takip eden süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçlaması doğrultusunda resen bir soruşturma adımı attı. Adli soruşturmanın akabinde, eserin YouTube platformunda yer alan resmi video klibine erişim engeli kararı tatbik edildi.

Kırmızıgül'den Sert Tepki: "Yolsuzluk Yapanlar Bunlardan Daha Tehlikeli"

Kıbrıs’taki sahne performansı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yönetmen ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül, meslektaşına yönelik engelleme kararlarına sitem etti. Sanatsal ifadenin sınırlandırılmasına ve sansür mekanizmalarına karşı duran Kırmızıgül, toplumun odak noktasını sorgulatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli…"

"Türkiye'de Gerçek Anlamda 4-5 İyi Vokal Var"

Sözlerinde yalnız sansür konusuna değinmekle kalmayan ünlü usta, yeni nesil müzik piyasasını ve nitelikli vokal eksikliğini de mercek altına aldı. Sektördeki nitelik kaybına işaret eden sanatçı, yeni döneme dair eleştirilerini şu sözlerle tamamladı: