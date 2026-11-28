Mahsun Kırmızıgül, aile içinde yaşanan miras anlaşmazlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Miras paylaşımının aile bağlarına zarar verebildiğini belirten sanatçı, bu konunun aile büyükleri hayattayken çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

“ÖYLE ÇOCUĞA 5 KURUŞ BIRAKMAK İSTEMEM”

Çocukların evlenmesinin ardından aile içinde miras kaynaklı rekabetlerin yaşanabildiğini ifade eden Kırmızıgül, geçmişte benzer olaylara birçok kez tanıklık ettiğini belirtti.

MagazinBurada mikrofonlarına konuşan Kırmızıgül, “En güzeli baba yaşarken konunun çözüme kavuşturulması. Bazı evlatlar da var ki baba ölsün de mirasını alayım diye bekliyor. Öyle çocuğa ben 5 kuruş bırakmak istemem. Allah herkese vefalı, merhametli, hayırlı evlatlar nasip etsin” dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN SERVETİ NE KADAR?

Miras açıklamasının ardından Mahsun Kırmızıgül'ün mal varlığı da merak konusu oldu. Sanatçının güncel servetine ilişkin açıklanmış resmi bir rakam bulunmasa da basında yer alan haberlerde ise gayrimenkulleri, yapımcılık faaliyetleri ve müzik teliflerinden elde ettiği gelirlerin mal varlığında önemli paya sahip olduğu ifade edildi.

Kırmızıgül'ün serveti, 2022 yılında Ece Binay ile boşanma sürecinde de gündeme gelmişti. O dönem yaklaşık 60 milyon TL olduğu öne sürülen mal varlığının yarısını eski eşine bıraktığı belirtilmişti. Söz konusu paylaşımda oturdukları villa ve lüks cipin de bulunduğu, bu varlıkların toplam değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu aktarılmıştı.