Harbiye Açıkhava konserlerinin başlamasının ardından Mahsun Kırmızıgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kırmızıgül "Harbiye artık herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Çok da önemli değil ama benim için önemli olan şu; tabii buradaki gazino fiyatlarıyla Harbiye mukayese edilemez. Onun için herkesin gelebileceği bir yer" dedi.

"HİÇBİR ÖZELLİĞİ KALMADI"

Parayı veren herkesin Harbiye Açıkhava'da konser verebileceğini söyleyen şarkıcı "Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı" ifadelerini kullandı.