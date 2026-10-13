Şarkıcı, yönetmen ve senarist Mahsun Kırmızıgül, bu kez gerçek adıyla gündeme geldi. Yıllardır sahne adıyla tanınan sanatçının nüfusa kayıtlı adının Abdullah Bazencir olduğu biliniyor. Diyarbakır’da dünyaya gelen Kırmızıgül, müzik ve sinema alanındaki çalışmalarıyla uzun yıllardır sanat dünyasında yer alıyor.

SAHNE ADINI KULLANMAYI TERCİH ETTİ

26 Mart 1969’da Diyarbakır’da dünyaya gelen Mahsun Kırmızıgül, müzik kariyerine başladığı dönemde sahne adı olarak Mahsun Kırmızıgül’ü kullanmayı tercih etti. Sanatçının nüfustaki adının Abdullah Bazencir olması, zaman zaman hayranlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kırmızıgül, ilerleyen yıllarda sinemaya yönelerek yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık alanlarında da çalışmalar yaptı.

Sanat hayatına müzikle başlayan Kırmızıgül, seslendirdiği eserlerin yanı sıra sinema projeleriyle de adından söz ettirdi. Farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçı, yıllar içinde kullandığı sahne adıyla tanınır hale geldi.

Mahsun Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Mahmut adında bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 1992 yılında yollarını ayırdı.

Sanatçı, 14 Şubat 2016’da avukat Ece Binay ile ABD’de evlendi. Bu evlilikten Lavin adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Müzik ve sinema dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek adının Abdullah Bazencir olduğunun yeniden gündeme gelmesi, sanatçının hayatına ilişkin merakı artırdı. Kırmızıgül, kamuoyunda uzun yıllardır sahne adıyla biliniyor.