Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, ilkokuldan mezun olan kızı Lavin için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kızının büyümesine tanıklık ettiği anları paylaşan Kırmızıgül, "Dünya bir yana, sen bir yana kızım. Seni çok seviyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuş, çiftin kızları Lavin ise 2017 yılında dünyaya gelmişti. 11 Nisan 2022'de yollarını ayıran çiftin kızları Lavin, eğitim hayatındaki ilk önemli dönemeçlerinden birini tamamladı.





Kızının mezuniyet törenine katılan Kırmızıgül, tören sonrası sosyal medya hesabından Lavin'in fotoğraflarını yayınladı.





''ZAMAN NE KADAR HIZLI GEÇİYOR''

Kırmızıgül paylaşımında, "Canım kızım Lavin 10 yaşına girdi ve ilkokuldan mezun oldu. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Daha dün gibi kucağıma aldığım o küçük kız, bugün hayatının ilk önemli dönemeçlerinden birini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

Kızına olan sevgisini dile getiren ünlü sanatçı, "Dünya bir yana, sen bir yana kızım. Seni çok seviyorum. Lavin'im, yolun açık, kalbin hep güzel olsun" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

ÜNLÜLERDEN TEBRİK

Burcu Kara, Murat Ünalmış, Ceylan, Latif Doğan gibi isimler Mahsun Kırmızıgül ve kızını tebrik etti.