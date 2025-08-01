BİR TAKSİCİ DARP EDİLDİ 300 TAKSİCİ GELDİ
Muğla’nın Bodrum ilçesinde taksi şoförleri ile VIP taşımacılık yapan şoförler arasında kavga çıktı. Bir taksicinin darp edilmesi üzerine 300 taksici sokakta eyle yaptı duruma tepki gösterdi, polis saatlerce süren gerginliği güçlükle önledi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinaya TÜRSAB Belgeli olduğu iddia edilen ve VIP müşteri getiren minibüslerle taksi şoförleri arasında müşteri taşıma kavgası çıktı.
Dün gece marina önünde meydana gelen tartışmada bir taksi şoförünün darp edilmesinin ardından Bodrum merkez ev çeşitli mahallelerden gelen 300 taksici ile marinadan VIP müşteri taşıyan minibüs şoförleri arasında arbede yaşandı.
MAHSUN KIRMIZIGÜL YANGINDAN KAÇARKEN KAVGA ARASINDA KALDI, KOŞARAK UZAKLAŞTI
Polis ve özel güvenlik güçlerinin önlemeye çalıştığı kavga sırasında, aynı saatlered marinada yemek yediği restoranda çıkan yangından kaçmaya çalışan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül bu kez marina çıkışında iki kavga arasında kaldı.Arbade arasında kalan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül koşarcasına olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine çok sayıda bölgeye polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arbede polislerin iknası sonrasında sona erdi.
İki taraf polis karakoluna giderek ifade verdi, birbirinden şikayetçi oldu.