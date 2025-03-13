Fırlatmanın gerçekleşmesine 45 dakika kala, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39 numaralı fırlatma rampasında, Falcon 9 roketini destekleyen kelepçe kollarından birinde ortaya çıkan bir problem nedeniyle NASA, görevi durdurma kararı aldı. Sorunun çözülmesi halinde, ekip Cuma akşamı için yeni bir fırlatma girişiminde bulunacak.
CBS'te yer alan habere göre; Crew-10 komutanı Anne McClain, pilot Nichole Ayers, Japon astronot Takuya Onishi ve Rus kozmonot Kirill Peskov fırlatma için hazır bulunuyorlardı.
Ekip, uzay istasyonunda geçirecekleri süre boyunca Crew-9 ile işbirliği yaparak, istasyon operasyonları hakkında bilgi alacaklar.