İngiltere'nin Gateshead ve Birmingham kentlerindeki birçok okul, gece saatlerinde gelen "kötü niyetli" e-postalar nedeniyle güvenlik önlemlerini artırarak kilitlenmeye gitti.

Northumbria Polisi, perşembe gecesi birçok ilkokul ve lise yönetiminin tehdit içerikli e-postalar aldığını doğruladı. Bunun üzerine bazı okullar, tedbir amaçlı olarak gönüllü karantina uygulamasına geçti. Yetkililer, okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve polis ekiplerinin bölgede güvenlik sağlamak için bulunduğunu belirtti.

Gateshead'de etkilenen okullardan biri olan Cardinal Hume Katolik Okulu, velilere gönderdiği mesajda "Bilinmeyen bir kişiden tehdit içeren bir e-posta aldık. Okula erişimi kısıtlıyoruz ve çocuklarınızın güvenliğini sağlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yetkililer, velilerden çocuklarını almak için okula gelmemeleri ricasında bulundu.

MESAJLAR ÜZERİNE GÜVENLİK ARTIRILDI

Birmingham'da da bazı okullar, gelen tehdit mesajları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Sutton Coldfield bölgesindeki Mere Green ilkokulu, gelen e-postada "silahlı saldırı tehdidi" bulunduğunu açıkladı. Okul yönetimi, sınıf panjurlarının kapatıldığını ve teneffüslerin iç mekanda yapıldığını duyurdu.

POLİS: TEHDİTLER GERÇEK DEĞİL

Öte yandan West Midlands Polisi, yaptığı açıklamada gelen tehditlerin "inandırıcı olmadığını" belirtti. Mere Green İlkokulu da velilere gönderdiği mesajda, polisin yaptığı soruşturma sonucunda e-postaların asılsız olduğunu ve okullara yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığını söyledi.