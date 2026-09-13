Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediyenin otoparkında park halinde bulunan makam aracına 20 Ağustos’ta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen K.S. ile kendisine yardım ettiği tespit edilen S.D. 24 Ağustos’ta yakalanarak tutuklandı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesiyle saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen T.S. ve U.U. da gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYNI ORGANİZASYON KAPSAMINDA

Soruşturma kapsamında 4 Eylül’de belediyeye ait bir kafenin, 9 Eylül’de ise belediye başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirtilen bir huzurevinin kurşunlanması olayları da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde iki saldırının, makam aracına yönelik saldırıyla bağlantılı aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği değerlendirildi.

SAYI 8'E YÜKSELDİ

Son operasyonlarda gözaltına alınan M.K., K.O., M.D. ve A.S. tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.