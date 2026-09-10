Balıkesir'in Marmara Adası'nda 6 Ekim 2024 tarihinde yaşanan ve Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) makamında katledilmesiyle sonuçlanan vahşete ilişkin davada karar açıklandı. Bandırma 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selçuk Aydoğan (44) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MAKAM ODASINDA 5 KURŞUNLA İNFAZ

Olay, 6 Ekim 2024’te saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan yükselen 5 el silah sesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri, Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde buldu. Yakupoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından motosikletiyle kaçan kasklı şüphelinin Selçuk Aydoğan olduğu tespit edildi.

JANDARMA EKİPLERİNİ GÖRÜNCE TESLİM OLDU

Olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürürken jandarma ekiplerini fark eden Aydoğan, ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla teslim olmak istediğini bildirdi. Gözaltına alınıp polise teslim edilen Aydoğan, emniyetteki ifadesinde Yakupoğlu'nu, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve suç aleti tabancayı attığını itiraf etti.

BOTLA GETİRİLİP TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Aydoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Marmara Adası'ndan jandarma botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Limanı'na getirilen sanık, oradan Bandırma Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN MÜEBBET, İNDİRİM YOK

Davanın Bandırma 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmasında Selçuk Aydoğan'ın yargılanmasına devam edildi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığa ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın eylemine ilişkin herhangi bir ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamadı.